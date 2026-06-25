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Общество

Стало известно, что в Алматы вновь перекроют улицу Рыскулбекова

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 16:37 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом снова перекроют участок ул. Рыскулбекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Рыскулбекова, вводятся временные ограничения движения. Так, с 08:00 до 22:00 26 июня движение будет перекрыто на участке от ул. Мустафина до ул. Саина".
схема перекрытия дороги в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 16:37

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 16:37
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Ранее сообщалось, что участок ул. Рыскулбекова (от ул. Мустафина до ул. Навои) будет перекрыт с 08:00 до 22:00 25 июня 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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