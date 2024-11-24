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Истребители пролетели над небом Астаны

истребители, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 16:54 Фото: скриншот zidan4eglivekz
Жители Астаны делятся в социальных сетях видеокадрами пролетающих над столицей истребителей. Ранее в Министерстве обороны РК предупреждали казахстанцев о тренировочных полетах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства пояснили, что 23 и 24 ноября над Астаной пролетит истребительная авиация с демонстрацией специальных дымовых шлейфов.

В министерстве подчеркивали, что полет будет осуществлен на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни.

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