Появление истребителей и розового дыма в небе над Астаной объяснили в Минобороны
Кадрами с 5 истребителями в соцсети Threads поделился один из жителей.
"Так низко пролетели, я аж испугался когда развернулся, но вовремя успел заснять", – написал Дамир Жангалиев под видео и фото, которые опубликовал 12 мая 2026 года.
Истребителей и розового дыма испугались и другие горожане, которые предположили, что таким образом идет подготовка к государственному визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:
- "К приезду Эрдогана готовятся?"
- "Да, я подумала, что дом рушится".
- "Я когда первый раз услышал, думал, метеорит падает или самолет на мой дом".
Но астанчан успокоили в оборонном ведомстве страны, заявив, что это – тренировочные полеты.
"В Астане 15 мая в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК над городом состоится демонстрационный пролет истребителей. В связи с подготовкой к мероприятию с 10 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации", – объяснили в пресс-службе МО РК сегодня, 13 мая.
В Минобороны заверили, что пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.
Также в ведомстве подчеркнули, что:
- все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;
- использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета".Пресс-служба МО РК
Ранее стало известно, что 13-14 мая 2026 года Астану по приглашению Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.