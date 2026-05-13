Появление истребителей и розового дыма в небе над Астаной объяснили в Минобороны

Накануне жителей Астаны напугали истребители, которые пролетели над столицей. Причину их появления в небе над городом объяснили в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с 5 истребителями в соцсети Threads поделился один из жителей.

"Так низко пролетели, я аж испугался когда развернулся, но вовремя успел заснять", – написал Дамир Жангалиев под видео и фото, которые опубликовал 12 мая 2026 года.

Истребителей и розового дыма испугались и другие горожане, которые предположили, что таким образом идет подготовка к государственному визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:

"К приезду Эрдогана готовятся?"

"Да, я подумала, что дом рушится".

"Я когда первый раз услышал, думал, метеорит падает или самолет на мой дом".

Но астанчан успокоили в оборонном ведомстве страны, заявив, что это – тренировочные полеты.

"В Астане 15 мая в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК над городом состоится демонстрационный пролет истребителей. В связи с подготовкой к мероприятию с 10 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации", – объяснили в пресс-службе МО РК сегодня, 13 мая.

В Минобороны заверили, что пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.

Также в ведомстве подчеркнули, что:

все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;

использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета". Пресс-служба МО РК

Ранее стало известно, что 13-14 мая 2026 года Астану по приглашению Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.