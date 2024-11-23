Жителей Астаны предупредили о полетах истребителей над столицей

В Министерстве обороны РК выступили с обращением к астанчанам. Жителей столицы предупредили об истребителях в небе над городом, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что 23 и 24 ноября над Астаной пролетит истребительная авиация с демонстрацией специальных дымовых шлейфов.

"Пролет истребителей пройдет на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни. Используемый цветной дым не несет экологического вреда", – говорится в сообщении.

Ранее в Астане выявили объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тысяч человек.

Как рассказал 22 ноября заместитель прокурора города Булат Мизанбаев, на сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 подозреваемых.