Жителей Астаны предупредили о полетах истребителей над столицей
Фото: пресс-служба Министерства обороны
В Министерстве обороны РК выступили с обращением к астанчанам. Жителей столицы предупредили об истребителях в небе над городом, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что 23 и 24 ноября над Астаной пролетит истребительная авиация с демонстрацией специальных дымовых шлейфов.
"Пролет истребителей пройдет на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни. Используемый цветной дым не несет экологического вреда", – говорится в сообщении.
Ранее в Астане выявили объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тысяч человек.
Как рассказал 22 ноября заместитель прокурора города Булат Мизанбаев, на сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 подозреваемых.
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