Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 25 по 27 ноября
В понедельник, 25 ноября, по прогнозам синоптиков, большая часть территории страны будет по-прежнему находиться под влиянием обширного антициклона. Он принесет с собой погоду без осадков.
"По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Астане
25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -1+1°.
26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -2-4°.
27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -4-6°.
В Алматы
25 ноября: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +7+9°.
26 ноября: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°.
27 ноября: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +10+12°.
В Шымкенте
25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +13+15°.
26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +15+17°.
27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +15+17°.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане зимой 2024-2025 годов. Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер.