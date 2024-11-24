Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 25 по 27 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 25 по 27 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 25 ноября, по прогнозам синоптиков, большая часть территории страны будет по-прежнему находиться под влиянием обширного антициклона. Он принесет с собой погоду без осадков.

"По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Астане

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -1+1°.

26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -2-4°.

27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -4-6°.

В Алматы

25 ноября: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +7+9°.

26 ноября: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°.

27 ноября: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +10+12°.

В Шымкенте

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +13+15°.

26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +15+17°.

27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +15+17°.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане зимой 2024-2025 годов. Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер.