Установка датчиков, осмотр газоанализаторов и пожарный инструктаж: в Алматы начались профилактические работы

К слову, в реестре Алматы зарегистрирована 901 семья, которая нуждается в социальной помощи, включая многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеров и людей с инвалидностью. Среди них 102 дома отапливаются твердым топливом. Всем этим семьям предусмотрена бесплатная установка датчиков для защиты от угарного газа.

По словам заместителя акима Алатауского района, спонсорами закуплено 200 датчиков для СУСН, то есть работа по установке датчиков продолжается.

Фото: Zakon.kz

Начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Константин Канин еще раз отметил, что датчики угарного газа устанавливаются бесплатно не всем, а людям из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН).

"При утечке угарного газа датчики подают сигнал жильцам дома. Поэтому такие датчики могут спасти жизнь хозяевам дома и их близким. Стоимость одного датчика составляет от 5000 до 15 000 тенге, но жизнь людей бесценна. Важно: после установки прибора нужно периодически проверять его исправность. Бывают случаи, когда он работал, но батарея села. Людей, у которых установлены такие датчики, призываем следить за его рабочим состоянием. Хочется отметить, что сегодняшняя акция проводится безвозмездно при поддержке акимата Алматы", – рассказал Константин Канин

Всего с 2018 года установлено порядка 1,5 датчиков обнаружения угарного газа в домах СУСН. В дни акции было установлено дополнительно еще 16 таких сенсоров.

Фото: Zakon.kz

Между тем часть жителей все же отказалась впускать в дом пожарные службы, а другие, наоборот, не возражали и с радостью приняли сотрудников ДЧС. Инспектора установили им датчики и объяснили, как они работают. Нам же удалось поговорить с одной из семей.

"Мы живем в этом частном доме с рождения, у нас четверо детей. Нам приятно, что о нас заботятся. Мы слышали о таких датчиках и хотели установить, но все не доходили руки. На самом деле это действительно нужно. У нас часто бывает, что выходит дым, так как мы отапливаем дом углем. И для безопасности, конечно, нужен сигнал. Потому что мы не всегда находимся возле печки и в этой комнате, и можем просто не заметить возгорание или едкий дым", – отметил Сейдахмет Зереков.

Помимо установки датчиков, участники акции осмотрели дома, которые уже перешли на газовое отопление. В частности, проверили наличие и исправность газоанализаторов, которые в случае утечки природного газа блокируют его подачу и подают сигнал. Поскольку многие, установив прибор, спустя время отключают его или он выходит из строя, а это может привести к серьезным отравлениям.

Фото: ДЧС города Алматы