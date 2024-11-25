Установка датчиков, осмотр газоанализаторов и пожарный инструктаж: в Алматы начались профилактические работы
Фото: ДЧС города Алматы
23 ноября 2024 года в микрорайоне Шапагат Алатауского района Алматы началась профилактическая работа по пожарной безопасности в частном секторе. Порядка 150 человек, включая сотрудников ДЧС, районного акимата, общественников и волонтеров, обошли каждый дом на участке, сообщает Zakon.kz.
В отопительный сезон у пожарных и спасателей прибавляется работа, особенно в выходные и праздничные дни. Поскольку именно в зимний период учащаются случаи отравления угарным и природным газом, а также увеличивается число возгораний.
Фото: ДЧС города Алматы
Чтобы снизить количество несчастных случаев, в Алматы стартовала масштабная акция "Нет места трагедиям от пожара". Объезд начался Алатауского района и будет планомерно продолжаться в остальных районах города. Для более широкого охвата аудитории задействованы газовая служба и восемь спецмашин ДЧС, которые оповещали жителей о бдительности в отопительный сезон.
Фото: ДЧС города Алматы
Во время объезда инспекторы рассказали жителям о простых правилах пожарной безопасности, которые сохранят жизнь. А также установили специальные датчики по определению угарного газа и проверили исправность газоанализаторов по утечке природного газа.
Особое внимание было уделено домам, в которых проживают маломобильные, многодетные семьи и пенсионеры. Сотрудники ДЧС Алматы помогли им очистить дымоходы печей, обследовали исправность приборов и оказали другую необходимую помощь.
За выходные инспекторы обошли 2297 домов и около 17,8 тыс. жителей. Однако некоторые жильцы отказались от инструктажа. Специалисты отмечают, что пожарный контроль в частном секторе не осуществляется, поэтому безопасность зависит от соблюдения рекомендаций и личной сознательности жителей.
Фото: ДЧС города Алматы
Сам объезд был разделен на восемь маршрутов. В каждом квадрате улиц профилактические работы курировал начальник подразделений УЧС. Перед тем как колонна участников акции выдвинулась с территории пожарной части, глава ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев провел краткий инструктаж.
"Профилактическое мероприятие направлено на обеспечение безопасности жителей города. Основная задача – обследовать отопительные печи, осмотреть техническое состояние домов, установить датчики нуждающимся, а также проинформировать алматинцев о статистике гибели людей, особенно детей. Чего стоит последний трагический случай в Астане, где погибли четверо несовершеннолетних. Важно донести до жителей, что в отопительный сезон основными причинами пожаров и отравлений угарным газом являются печи на твердом топливе. В Алматы решение о газификации уже принято, и она проводится поэтапно. В первую очередь помощь в переходе на газ оказывается социально уязвимым слоям населения (СУСН)", – отметил Нурлан Атыгаев.
К слову, в реестре Алматы зарегистрирована 901 семья, которая нуждается в социальной помощи, включая многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеров и людей с инвалидностью. Среди них 102 дома отапливаются твердым топливом. Всем этим семьям предусмотрена бесплатная установка датчиков для защиты от угарного газа.
По словам заместителя акима Алатауского района, спонсорами закуплено 200 датчиков для СУСН, то есть работа по установке датчиков продолжается.
Фото: Zakon.kz
Начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Константин Канин еще раз отметил, что датчики угарного газа устанавливаются бесплатно не всем, а людям из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН).
"При утечке угарного газа датчики подают сигнал жильцам дома. Поэтому такие датчики могут спасти жизнь хозяевам дома и их близким. Стоимость одного датчика составляет от 5000 до 15 000 тенге, но жизнь людей бесценна. Важно: после установки прибора нужно периодически проверять его исправность. Бывают случаи, когда он работал, но батарея села. Людей, у которых установлены такие датчики, призываем следить за его рабочим состоянием. Хочется отметить, что сегодняшняя акция проводится безвозмездно при поддержке акимата Алматы", – рассказал Константин Канин
Всего с 2018 года установлено порядка 1,5 датчиков обнаружения угарного газа в домах СУСН. В дни акции было установлено дополнительно еще 16 таких сенсоров.
Фото: Zakon.kz
Между тем часть жителей все же отказалась впускать в дом пожарные службы, а другие, наоборот, не возражали и с радостью приняли сотрудников ДЧС. Инспектора установили им датчики и объяснили, как они работают. Нам же удалось поговорить с одной из семей.
"Мы живем в этом частном доме с рождения, у нас четверо детей. Нам приятно, что о нас заботятся. Мы слышали о таких датчиках и хотели установить, но все не доходили руки. На самом деле это действительно нужно. У нас часто бывает, что выходит дым, так как мы отапливаем дом углем. И для безопасности, конечно, нужен сигнал. Потому что мы не всегда находимся возле печки и в этой комнате, и можем просто не заметить возгорание или едкий дым", – отметил Сейдахмет Зереков.
Помимо установки датчиков, участники акции осмотрели дома, которые уже перешли на газовое отопление. В частности, проверили наличие и исправность газоанализаторов, которые в случае утечки природного газа блокируют его подачу и подают сигнал. Поскольку многие, установив прибор, спустя время отключают его или он выходит из строя, а это может привести к серьезным отравлениям.
Фото: ДЧС города Алматы
Отметим, что в Алматы участились случаи мошенничества, когда люди представляются сотрудниками госорганов, якобы проводящими обследования, и требуют оплату. Однако такие профилактические мероприятия по пожарному инструктажу проводятся бесплатно.
Специалисты отметили, что акция проходит еженедельно, особенно в выходные и праздничные дни. В ДЧС Алматы напомнили, что в отопительный сезон опасность отравления угарным и природным газом подстерегает каждого, и настоятельно рекомендуют установить приборы контроля газа для предотвращения трагических случаев.
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