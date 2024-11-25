Аким Павлодарской области прокомментировал случаи насилия с детьми в регионе

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции в СЦК 25 ноября 2024 года заявил, что необходимо сосредоточиться на выявлении случаев насилия над детьми и создавать обстановку, в которой несовершеннолетние не будут бояться говорить о насилии, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как отметил глав региона, все педагоги в школах должны обращать внимание на детей с точки зрения контроля за изменением поведения.

"В прошлом году таких случаев было 30. В этом году тоже 30. 25 из 30 произошли дома, там, где дети должны быть в максимальной безопасности, и чувствовать любовь и заботу. Пять случаев – вне дома, это гостиницы, парки, скверы. Ни одного случая насилия детей не было в государственных учреждениях", – сказал Асаин Байханов.

Он отметил, что из 30 случаев 16 были раскрыты государственными органами с помощью психологов и педагогов, 14 – расследовали после обращения родителей.

"Все эти случаи требуют тщательного расследования. Последние случаи в работе. Я каждый случай сам контролирую", – заявил Асаин Байханов.

Аким подчеркнул, что последние случаи в октябре и ноябре наиболее сильно ударили по системе семейных ценностей.

"Я, как отец четверых детей, когда получаю каждую неделю такую новость, конечно же, испытываю стресс, как и многие другие, которые слышат это. Особенно, когда ты получаешь информацию в деталях, как это все было и так далее. Поэтому мы будем с этим бороться. Это невозможно только государственным органам сделать. Здесь нужно участие каждого родителя. Самое главное – безразличия не должно быть. Куда смотрели соседи, родственники, одноклассники, подруги, бабушки, дедушки, которые должны были обратить внимание, что такое происходит", – сообщил Асаин Байханов.

Он также рассказал о вопиющем случае, когда насилие происходило в трехкомнатной квартире, а в соседней комнате находились другие родственники ребенка. Причем это было днем, а не ночью.

"Я, как руководитель региона, не снимаю с себя ответственности. Я полностью несу ответственность за все, что происходит в регионе, в том числе, даже если это происходит дома. Это в чистом виде моя ответственность, поэтому такими случаями, особенно касающимися детей, вплотную занимаюсь лично сам", – заключил Асаин Байханов.

Ранее сообщалось, что девочку изнасиловали в приемной семье в Павлодарской области.