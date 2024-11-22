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Девочку изнасиловали в приемной семье в Павлодарской области: подозреваемый покончил с собой

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:50 Фото: freepik
Стало известно еще об одном факте изнасилования несовершеннолетней в Железинке Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно на брифинге 22 ноября, надругательство было совершено над девочкой (на тот момент ей было около 11 лет) в приемной семье несколько лет назад, где она жила еще с четырьмя детьми. В 2022 году их вернули обратно в детский дом. Недавно во время гинекологического осмотра выяснилось, что несовершеннолетняя не девственница. И тогда при разговоре с психологами она призналась в том, что подверглась насилию со стороны приемного отца. После чего информацию донесли до полиции.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что по факту изнасилования несовершеннолетней возбудили уголовное дело. Подозреваемого установили. Однако он, узнав об обращении по данному факту в полицию, совершил самоубийство.


"Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области", – сообщили в полиции.

Отметим, что за 22 ноября это вторая новость о насилии над детьми из Павлодарской области. Так, в Майкаине двоих мужчин подозревают в изнасиловании брата и сестры.

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