Девочку изнасиловали в приемной семье в Павлодарской области: подозреваемый покончил с собой

Стало известно еще об одном факте изнасилования несовершеннолетней в Железинке Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно на брифинге 22 ноября, надругательство было совершено над девочкой (на тот момент ей было около 11 лет) в приемной семье несколько лет назад, где она жила еще с четырьмя детьми. В 2022 году их вернули обратно в детский дом. Недавно во время гинекологического осмотра выяснилось, что несовершеннолетняя не девственница. И тогда при разговоре с психологами она призналась в том, что подверглась насилию со стороны приемного отца. После чего информацию донесли до полиции.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что по факту изнасилования несовершеннолетней возбудили уголовное дело. Подозреваемого установили. Однако он, узнав об обращении по данному факту в полицию, совершил самоубийство.





"Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области", – сообщили в полиции.

Отметим, что за 22 ноября это вторая новость о насилии над детьми из Павлодарской области. Так, в Майкаине двоих мужчин подозревают в изнасиловании брата и сестры.