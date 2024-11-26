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Бектенов высказался о задержках грузов на межгосударственных пунктах пропуска

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:46 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 26 ноября 2024 года на заседании правительства отметил, что продолжают поступать нарекания от бизнес-сообщества по задержкам грузов и дал ряд поручений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что глава государства поставил конкретные задачи по становлению Казахстана полноценным транспортно-логистическим хабом.

"Железнодорожная отрасль обладает значительным потенциалом развития и играет ключевую роль в увеличении внутреннего и транзитного грузопотока. Для достижения поставленных целей мы модернизируем существующие и строим новые железные дороги и логистические центры, а также обновляем подвижной состав", – озвучил премьер-министр.

С его слов, это позволяет значительно повысить эффективность транспортной системы страны и ее пропускную способность.

"В результате принимаемых мер к 2029 году объем транзитных перевозок увеличится с 28 млн тонн до 45 млн тонн, в том числе транзит вырастет до 2 млн двадцатифутовых контейнеров. В то же время имеются аспекты, которые требуют своего решения. Как известно, многие страны центральноазиатского региона работают над развитием своей инфраструктуры, ставят амбициозные цели по встраиванию в международные транспортные маршруты", – заявил он.

По его мнению, именно поэтому необходимо в активном режиме наращивать возможности нашей инфраструктуры, устранять узкие места, увеличивать объемы транзитных перевозок в направлении "Восток-Запад".

"Нам надо быть более конкурентоспособными, показать партнерам выгоду наших маршрутов и услуг. В этом направлении надо вести постоянную работу. Например, с прошлого года осуществлен ремонт более 2,8 тыс. км железных дорог. Мы провели интеграцию налоговой и железнодорожной информационных систем. Однако продолжают поступать нарекания от бизнес-сообщества по задержкам грузов на межгосударственных пунктах пропуска", – дополнил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что необходимо завершить все процедуры для оказания качественных и оперативных государственных услуг на границе. А также остро стоят вопросы модернизации железнодорожных вокзалов и инфраструктуры станций – порядка 90% из них нуждаются в ремонте.

"В этой связи поручаю Министерству транспорта и компании "Қазақстан темір жолы" выработать конкретные механизмы реализации приоритетных инфраструктурных проектов с определением источников финансирования. Это касается, в том числе, ремонта магистральной железнодорожной сети и вокзалов. В 2028 году парк пассажирских вагонов превысит 3 тыс. единиц, что полностью закроет внутреннюю потребность. Однако частные перевозчики испытывают затруднения в обновлении своих вагонов. Для этого Министерству транспорта необходимо выработать меры поддержки частных перевозчиков. Это положительно скажется на качестве пассажирских перевозок в целом", – сказал Бектенов.

Он считает, что необходимо ускорить улучшение инфраструктуры порта Актау для роста перевалки железнодорожных грузов и повышения потенциала морских перевозок. По его словам, Министерству транспорта и "Қазақстан темір жолы" надо обеспечить завершение строительства контейнерного хаба и работ по дноуглублению порта Актау в следующем году.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев рассказал, когда Казахстан избавится от старых вагонов.

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