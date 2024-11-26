Госслужащих в Казахстане хотят сажать пожизненно за наркопреступления

Правительство РК дало положительное заключение на поправку, предусматривающую ужесточение наказания, вплоть до пожизненного заключения для должностных лиц, участвующих в наркобизнесе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 ноября рассказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

"Поддержка этой нормы со стороны правоохранительных органов демонстрирует их активную позицию и реальную борьбу с этим злом. Депутаты на рабочей группе поддержали эту поправку. Это важный шаг в борьбе с одной из самых страшных угроз для наших граждан. Когда должностные лица, включая так называемых "оборотней в погонах", обладая доступом к ресурсам и конфиденциальной информации, используют свое положение для участия в наркоторговле, они подрывают доверие граждан к государству и угрожают жизни и здоровью людей", – указал он.

Поэтому депутаты предложили норму, предусматривающую максимальное наказание – пожизненное заключение – для таких лиц.

Ранее Аймагамбетов сообщал, что в Мажилисе обсуждается законопроект, направленный на ужесточение наказания для производителей наркотиков, вплоть до пожизненного заключения.

"Однако существует еще более серьезная проблема, когда те, кто должны защищать общество от преступлений, сами оказываются вовлеченными в наркобизнес..." – указывал депутат.

По его словам, если их вина доказана, такие действия должны караться максимально строго.

Отметим, что 9 сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу поправки по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности, запрещающие госслужащим участвовать в азартных играх.