Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан под влиянием обширного антициклона: какой будет погода 27 ноября

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 18:09 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 27 ноября 2024 года.

Из него следует, что по-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков.

"Лишь на западе, юго-западе страны ожидаются осадки (дождь, снег). По республике в ночные и утренние часы – туманы, на западе, востоке страны ожидается усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Ранее мы писали, что 15-градусное тепло вернется в Алматы. Подробнее об этом по ссылке.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Глава Минцифры о возможных сбоях в соцсетях: По одному "клику" Казахстан не встанет
Сибирская язва в Атырауской области
В Атырау от сибирской язвы погибли еще две коровы
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Житель Алматинской области отправился в тюрьму за вождение в нетрезвом виде
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: