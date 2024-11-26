Казахстан под влиянием обширного антициклона: какой будет погода 27 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 27 ноября 2024 года.

Из него следует, что по-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков.

"Лишь на западе, юго-западе страны ожидаются осадки (дождь, снег). По республике в ночные и утренние часы – туманы, на западе, востоке страны ожидается усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Ранее мы писали, что 15-градусное тепло вернется в Алматы. Подробнее об этом по ссылке.