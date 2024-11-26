15-градусное тепло вернется в Алматы

О погоде в Алматы на ближайшие трое суток – с 27 по 29 ноября 2024 года – рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в южной столице в ближайшие дни будет без осадков, а также вернется тепло до +15°С.

В Алматы:

27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +11+13°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +11+13°С тепла. 28-29 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С тепла.

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В Астане:

27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С мороза. 28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С мороза. 29 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -5-7°С мороза.

В Шымкенте:

27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла. 28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла. 29 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С тепла.

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