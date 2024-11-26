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15-градусное тепло вернется в Алматы

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, зима, холод, мороз, снег , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:55 Фото: Zakon.kz
О погоде в Алматы на ближайшие трое суток – с 27 по 29 ноября 2024 года – рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в южной столице в ближайшие дни будет без осадков, а также вернется тепло до +15°С.

В Алматы:

  • 27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +11+13°С тепла.
  • 28-29 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С тепла.

Также мы узнали, какой будет погода в столице и третьем крупнейшем мегаполисе страны.

В Астане:

  • 27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С мороза.
  • 28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С мороза.
  • 29 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -5-7°С мороза.

В Шымкенте:

  • 27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла.
  • 28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла.
  • 29 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С тепла.

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Ранее синоптики подробно рассказали, какой будет погода зимой 2024-2025 годов в Казахстане. По данным РГП "Казгидромет", температурный режим ожидается в пределах климатической нормы.

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