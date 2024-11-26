Житель Алматинской области отправился в тюрьму за вождение в нетрезвом виде
В августе 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял трактором без государственных регистрационных номеров, несмотря на пожизненное лишение водительских прав. Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, результаты судебной экспертизы и другие материалы уголовного дела.
Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств выявлено не было. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
В 2022 году этот же подсудимый был осужден по аналогичной статье на 1 год 6 месяцев лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Водитель грузовика пытался подкупить полицейских в Акмолинской области.