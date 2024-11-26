Житель Алматинской области отправился в тюрьму за вождение в нетрезвом виде

Райымбекский районный суд Алматинской области 26 ноября приговорил мужчину, пожизненно лишенного водительских прав, к реальному сроку лишения свободы за повторное нарушение правил дорожного движения (ч. 1 ст. 346 УК РК), сообщает Zakon.kz.

В августе 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял трактором без государственных регистрационных номеров, несмотря на пожизненное лишение водительских прав. Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, результаты судебной экспертизы и другие материалы уголовного дела.



Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств выявлено не было. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.



В 2022 году этот же подсудимый был осужден по аналогичной статье на 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Водитель грузовика пытался подкупить полицейских в Акмолинской области.