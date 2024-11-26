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Законодательство РК

Житель Алматинской области отправился в тюрьму за вождение в нетрезвом виде

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 18:16 Фото: Zakon.kz
Райымбекский районный суд Алматинской области 26 ноября приговорил мужчину, пожизненно лишенного водительских прав, к реальному сроку лишения свободы за повторное нарушение правил дорожного движения (ч. 1 ст. 346 УК РК), сообщает Zakon.kz.

В августе 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял трактором без государственных регистрационных номеров, несмотря на пожизненное лишение водительских прав. Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, результаты судебной экспертизы и другие материалы уголовного дела.

Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств выявлено не было. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В 2022 году этот же подсудимый был осужден по аналогичной статье на 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Водитель грузовика пытался подкупить полицейских в Акмолинской области. 

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