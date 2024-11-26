38 советских многоэтажек отремонтируют в Костанае в следующем году

Сейчас в Костанае 1 291 многоквартирных жилых домов. Большая часть – застройка советского периода, которая уже нуждается в ремонте, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews, всего за 2019-2023 годы ремонтные работы прошли 112 многоэтажек. 63 отремонтировали капитально, 49 – объектов ремонтируются сейчас. На эти цели было выделено 4,2 млрд. тенге.

В 2024 году текущий и капитальный ремонт в городе Костанай проведен по 56 многоквартирным многоэтажным домам, на общую сумму 2,3 млрд. тенге.

"На 2025 год запланировано произвести ремонт по 38 МЖД на ориентировочную сумму 2 миллиарда тенге. Из них текущим ремонтом будут охвачены 35 МЖД, капитальным – три (Баймагамбетова 162, Баймагамбетова 164, Аль-Фараби 85). По капитальному ремонту Баймагамбетова 164, разработана ПСД и получено положительное заключение экспертизы, стоимость проекта составляет 398,5 млн. тенге. По капитальному ремонту Аль-Фараби 85 и Баймагамбетова 162 ПСД находится на стадии получения экспертизы, предварительная сметная стоимость составляет 387,6 млн. тенге. Итого с учетом переходящих объектов капитального ремонта, на 2025 год потребуется 2,6 млрд. тенге", – сообщил руководитель Отдела жилищных отношений Габит Бектабанов.

Ранее появилась информация, что качество дорог улучшают в районе Акмолинской области.

