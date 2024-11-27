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Сильный ветер и осадки накроют Казахстан

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 12:12 Фото: Zakon.kz
Приближается к завершению последний осенний месяц. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие три дня. По данным специалистов, 28, 29 и 30 ноября 2024 года казахстанцам стоит готовиться к неустойчивой погоде, сообщает Zakon.kz.

В распространенном заявлении от метеорологов отмечено, что на юго-западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. Также прогнозируют туман, гололед и сильный ветер.

К концу месяца осадки охватят почти всю республику, а в горных районах юга возможны сильные дожди и снег.

Однако, подчеркивают специалисты, существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

Также на 27 ноября в Астане и 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Синоптики уже подробно рассказывали, что готовит зима 2024-2025 для жителей страны.

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