Туманы накроют Казахстан: в Астане и 12 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 12 областях Казахстана на 27 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

С 18:00 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в южной половине Акмолинской области ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Улытауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер восточный днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Костанайской области ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

27-29 ноября в Жетысуской области ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге области 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 27 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.