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Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут

В Алматы запустили еще восемь новых пригородных маршрута, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 09:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы организовали новые пригородные маршруты в различные районы Алматинской области. Об этом рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Цель – повышение транспортной связанности мегаполиса с агломерацией, продолжается открытие пригородных маршрутов.

"Управлением городской мобильности Алматы организовано восемь новых маршрутов с охватом населенных пунктов в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах Алматинской области".Пресс-служба акимата Алматы

Так, с сегодняшнего дня, 13 ноября 2024 года, перевозчик ТОО "Нуржас Транс" начнет обслуживать шесть маршрутов:

  • Маршрут №218 сообщением автостанция "Толе би/Яссауи" – пос. А. Токпанова будет обслуживаться 5 единицами автобусов. Начало движения – 5:30, окончание – 23:00.
  • Маршрут №238 сообщением автостанция "Толе би/Яссауи" – пос. Коктоган будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения – 5:30, окончание – 23:00.
  • Маршрут №246 сообщением рынок "Барлык" – пос. Кемертоган будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения – 5:30, окончание – 23:00.
  • Маршрут №248 сообщением рынок "Барлык" – пос. Шолаккаргалы будет обслуживаться 2 единицами автобусов. Начало движения – 6:00, окончание – 22:00.
  • Маршрут №250 сообщением микрорайон Мамыр-7 – пос. Кыргауылды будет обслуживаться 2 единицами автобусов. Начало движения – 5:30, окончание – 23:00.
  • Маршрут №255 сообщением ж/д вокзал Алматы-1 – пос. Жаугашты будет обслуживаться 2 единицами автобусов. Начало движения – 5:30, окончание – 23:00.

Кроме того, с 11 ноября перевозчику ТОО "Жас Транс" переданы два маршрута:

  • Маршрут №241 сообщением рынок "Жетысу" – пос. Койшыбек будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения – 6:00, окончание – 22:00.
  • Маршрут №242 сообщением рынок "Жетысу" – пос. Базаркелды будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения – 6:00, окончание – 22:00.

"Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов и будут функционировать в тестовом режиме. По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения", – отметили в пресс-службе акимата Алматы.

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28 октября 2024 года в Алматы запустили четыре новых пригородных маршрута – №237, №257, №258 и №239. 1 ноября стало известно о запуске еще трех новых пригородных маршрутов – №245, №254 и №239.

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