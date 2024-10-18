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Законодательство РК

50 иностранцев "на комфорте" вывезли за пределы Алматы

50 нелегалов вывезли из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 09:21 Фото: ДП Алматы
50 нелегальных мигрантов депортировали на Родину из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 октября рассказали в пресс-службе ДП города.

Речь идет о гражданах Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, которые находились в Казахстане с грубым нарушением миграционного законодательства.

Их полицейские выявили в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024".

"С начала отработки к административной ответственности привлечено 1185 нарушителей миграционного законодательства, выдворено за пределы РК 225 иностранцев. За нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечены 935 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в стране оштрафованы 202 принимающих лица. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК к ответственности привлечено 48 работодателей", – информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Также в дни ОП в Алматы задержаны 54 иностранца, не исполнившие решение суда о самостоятельном выдворении за пределы Казахстана.

14 октября в полиции Алматы сообщили о старте оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024", которого завершится сегодня, 18 октября.

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