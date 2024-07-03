Токаев – Си Цзиньпину: Между нами нет нерешенных вопросов

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин после переговоров в расширенном формате и подписания Совместного заявления провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Си Цзиньпину за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

"Сегодняшний визит является поистине знаменательным событием в летописи казахско-китайских отношений. Считаю, что он также служит ярким свидетельством намерения вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Со своей стороны полностью разделяю и поддерживаю ваше благородное устремление. Наши отношения с Китаем основаны на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем их в качестве общих ценностей и единой позиции двух стран. Действительно, контакты между Казахстаном и Китаем имеют глубокие исторические корни". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, глава государства отметил, что тесные казахско-китайские торговые и гуманитарные связи испокон веков активно развивались на основе взаимной поддержки и выразил уверенность в их светлом будущем.

"Наши народы связаны священными узами согласия и единства, начало которым было положено на Великом шелковом пути. Многовековая история сосуществования наших государств свидетельствует о том, что со стороны Китая казахский народ никогда не испытывал ни зла, ни невзгод. Напротив, Китай не раз протягивал нам руку помощи. Я твердо убежден в том, что у нас всегда были, есть и будут близкие отношения и настоящая дружба". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вместе с председателем Китая он и впредь будет направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления.

"Хочу отметить, что прочные политические отношения между Казахстаном и Китаем развиваются в духе взаимного доверия и поддержки. Между нами нет нерешенных вопросов. Мы намерены объединить наши силы во имя активизации торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей. Только что мы с председателем Си Цзиньпином подписали Совместное заявление, в котором обозначены важные для наших стран достижения и перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин – один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16% и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.

"На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего действует более 4700 предприятий с китайским капиталом. В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT. Мы готовы создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок". Касым-Жомарт Токаев

Еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов. В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана.

Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан – Китай.

"Уверен, что уже в ближайшее время данные проекты внесут свою лепту в развитие экономики Казахстана. Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-Китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Как подчеркнул лидер Казахстана, в ходе переговоров была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В частности, речь шла о реализации объявленной в Астане глобальной инициативы Председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

К примеру, в 2023 году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22% и достиг 28 миллионов тонн. Транспортно-логистический потенциал двух стран значительно расширился благодаря реализации совместных проектов в сухих портах Ляньюньган, Сиань и "Хоргос – Восточные ворота".

Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз – Бахты.

"Отдельно отмечу, что сегодня в режиме телемоста мы приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Запуск данного проекта придаст новый импульс расширению транспортно-логистических связей на евразийском континенте". Касым-Жомарт Токаев

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Глава государства также отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.

"В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Си Цзиньпину за поддержку данных мер". Касым-Жомарт Токаев

По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.

"Нужно отметить, что мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных технических специалистов, и китайские коллеги готовы оказать нам содействие. Мы договорились и дальше развивать сотрудничество в этой сфере. Нынешний государственный визит Си Цзиньпина ознаменует проведение двух важных исторических событий. Первое – открытие филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана. Также сегодня мы договорились открыть в Казахстане вторую "Мастерскую Лу Баня". Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Как сообщил президент, в ходе переговоров особое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству и контактам в сфере туризма.

Важным шагом на пути наращивания двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал открытие в рамках визита культурных центров Казахстана в Пекине и Китая в Астане. Президент выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать сближению наших народов и укреплению уз дружбы и добрососедства. Он также сообщил о достигнутой договоренности на постоянной основе проводить культурные мероприятия в двух странах.

"Хочу подчеркнуть, что для граждан Казахстана и Китая на взаимной основе действует безвизовый режим. Его результаты уже ощутили наши граждане, в первую очередь, жители приграничных регионов двух стран, предприниматели, туристы, молодежь и иностранные партнеры. В марте этого года в Пекине был торжественно открыт Год туризма Казахстана в Китае. В следующем году его продолжением станет Год туризма Китая в Казахстане. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами и послужат на благо наших народов". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что в ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

"Мы отметили близость наших позиций и подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления многосторонней дипломатии. Партнерство между нашими странами успешно развивается в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Кроме того, мы договорились о продолжении диалога в формате "Центральная Азия – Китай". Мы разделяем общую позицию по мирному урегулированию международных конфликтов, стабилизации геополитической ситуации и укреплению глобальной безопасности и мира". Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает результаты сегодняшних переговоров с председателем Си Цзиньпином.

"Отношения Казахстана и Китая поступательно развиваются. Мы вступили в новый этап сотрудничества. Убежден, амбициозные цели и задачи в рамках нового "золотого 30-летия" будут успешно реализованы. Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов. Уверен, визит председателя послужит достижению этих благих целей и дальнейшему укреплению казахско-китайских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства". Касым-Жомарт Токаев

Си Цзиньпин прибыл в Астану 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидер Китая пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля.

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