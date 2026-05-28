Токаев высказался о роли России в мировой политике и экономике

По завершении двусторонних переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Глава РК отметил, что рассматривает государственный визит президента России как исключительно важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.

"Прежде всего, хочу поблагодарить президента России за содержательную статью, опубликованную в преддверии нашей встречи. Этот материал воспринят в нашей стране с неподдельным интересом, поскольку содержит обширные фактические данные и выводы, имеющие большое значение для дальнейшего успешного развития сотрудничества на основе добрососедства и взаимного уважения. Не могу не высказать согласия с тезисом о том, что фундаментом казахстанско-российского взаимодействия является общая ответственность за стабильность и развитие всего евразийского пространства. Выражаю сердечную признательность за добрые слова в адрес Казахстана и высокую оценку проводимых в нашей стране реформ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента Казахстана, нынешний визит наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве.

"Об этом говорят следующие объективные показатели: объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов, по объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех других государств. В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 177 проектов, из которых 122 вошли в операционный цикл, то есть были реализованы. Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией. Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития. Уже сейчас, невзирая на все трудности санкционного характера, российская экономика по паритету покупательной способности, согласно данным основных международных финансовых институтов, вышла на четвертое место в мире и первое место в Европе. В прошлом году объем номинального валового внутреннего продукта России превысил 2,5 триллиона долларов – впечатляющий результат. Обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене. Что касается перспектив сотрудничества наших стран, то хотел бы особо отметить важное значение принятого сегодня Совместного заявления "О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России". Данный документ тщательно продуман, рационален с точки зрения целеполагания. В нем сформулированы опорные точки и долгосрочные ориентиры дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедских взаимоотношений наших стран", – сообщил глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспрецедентно высокий качественный уровень двустороннего сотрудничества – это огромная заслуга российского лидера Владимира Путина.

"Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. Наши государства по сути составляют основу огромного евразийского пространства, мы вместе работаем на благо прочной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное – самая протяженная граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. Мы в Казахстане это хорошо понимаем, должным образом воспринимаем, и поэтому считаем всестороннее сотрудничество с Россией приоритетным. Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, переговоры с участием представительных делегаций прошли в деловой и конструктивной атмосфере, состоялся продуктивный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня, были достигнуты договоренности стратегического характера.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Евразии.

"В условиях непрекращающейся турбулентности в мировой политике особую ценность приобретают устойчивые, предсказуемые модели межгосударственного партнерства. Отношения между Казахстаном и Россией в полной мере отвечают этой цели, они выдержали испытание временем, и сейчас успешно противостоят вызовам новой эпохи. Наше многогранное партнерство базируется на масштабных проектах, приносящих практическую пользу народам двух стран. Устойчивость торгово-экономических связей, активность предпринимателей обеспечивают стабильный рост основных отраслей экономики в Казахстане и России. Только в агропромышленной сфере объем двусторонней торговли за последние пять лет увеличился на один миллиард долларов. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество. Как уже было сказано, Россия, стала лидером по прямым инвестициям в экономику Казахстана, общий объем вложений превысил 29 миллиардов долларов. В свою очередь казахстанские инвестиции в экономику России достигли 9 миллиардов долларов. Это тоже хороший показатель. В Казахстане успешно работают более 20 тысяч компаний с российским участием. Уверен в том, что Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который, как мы договорились, состоится 20 августа текущего года, придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию потенциала казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах", – полагает президент Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, есть все основания для выделения энергетики в качестве очень успешного направления сотрудничества.

"На мой взгляд, подписанные сегодня соглашения по строительству атомной электростанции "Балхаш" имеют исключительно важное значение. Выражаю признательность президенту РФ за личную решительную поддержку в запуске этого масштабного проекта, который станет локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия, обеспечит развитие новых смежных отраслей энергетики и индустрии в целом. Конечно же, речь идет прежде всего о Казахстане. Для наших стран огромное значение имеет успешное решение вопросов добычи, транспортировки, поставок энергоресурсов и электроэнергии на внутренние и мировые рынки. От наших стран во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии. Казахстан и Россия продуктивно работают над развитием трансконтинентальных коридоров Север – Юг и Восток – Запад. Отрадно, что принимаются системные меры для оптимизации тарифов, упрощения административных процедур, модернизации приграничной и другой инфраструктуры. Поэтому стабильно растет объем грузоперевозок, по итогам прошлого года он достиг 92 миллионов тонн, это рост почти на 3,5%. В наших планах наращивание этих показателей, в том числе путем внедрения передовых цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Наглядным примером стал сегодняшний запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами. По-прежнему перспективным выглядит сотрудничество в космической сфере. Космодром "Байконур" на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта "Байтерек", включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя "Сұңқар / Союз-5", открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг", – считает он.

В выступлении было отмечено, что своеобразной изюминкой государственного визита президента России стало прибытие в Казахстан четырех амурских тигров.

"Выражаю сердечную благодарность вам за реальную поддержку наших мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана. Об этом ценном даре уже знают все граждане нашей страны. Выражаю признательность всем казахстанским и российским специалистам, участвующим в этом уникальном проекте, по сути, благородном деле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

С утра 28 мая 2026 года в Астане состоялась торжественная церемония встречи президента России во Дворце Независимости. Российского лидера лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.