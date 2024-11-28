Алматинцам прилетели штрафы в 110 тысяч тенге

В акимате Алматы рассказали, как борются с нарушителями правил благоустройства. По данным ведомства, за складирование крупногабаритного мусора в неположенных местах оштрафованы 33 нарушителя, сообщает Zakon.kz.

Лишь за последнюю неделю в ходе рейдов были выявлены 33 нарушителя, которых оштрафовали на сумму от 20 до 30 МРП (1 МРП = 3 692 тенге) согласно законодательству.

Специалисты подчеркивают, что мусоровозы не могут вывозить крупногабаритные отходы и строительный мусор, так как это может повредить их прессовочное оборудование.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также жителям города напомнили, что в Алматы предприятия, учреждения и физические лица должны самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор или заключить договор о вывозе с мусоровывозящими организациями.

"Жители, осуществляющие ремонт или накопившие крупногабаритные отходы, должны обратиться к специализированным организациям для вывоза мусора за плату либо самостоятельно доставить его на полигоны, расположенные в Илийском (трасса Алматы – Усть-Каменогорск, 34/1) и Карасайском (с. Айтей, 144-й учетный квартал, 4690) районах Алматинской области", – заявили в акимате.

Согласно статье 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", нарушение Правил благоустройства влечет штрафы в размере от 20 до 100 МРП.

Тем временем в Астане другая проблема с мусором. 1 ноября 2024 года депутат Мажилиса Нургул Тау в ходе круглого стола раскритиковала процедуру сбора и вывоза мусора. Она отметила, что жители столица сортируют твердо-бытовые отходы раздельно, но когда приезжает мусоровоз, то он их соединяет в одну кучу.