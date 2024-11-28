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Законодательство РК

Возврат проигранных на ставках денег: важная информация для некоторых казахстанцев

Возврат проигранных на ставках денег, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:58 Фото: pexels, Zakon.kz
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Казахстана 28 ноября 2024 года разослал важное разъяснение, касающееся граждан, включенных в Единый реестр должников (ЕРД), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в комитете, в распространенном 15 ноября пресс-релизе "содержались разъяснения, которые отдельные СМИ и пользователи социальных сетей неверно интерпретировали".

"В результате появилась ложная информация о том, что граждане, находящиеся в Едином реестре должников, могут вернуть деньги, переведенные в букмекерские конторы. Комитет официально опровергает эту информацию".Пресс-служба Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК

В комитете разъяснили, что требования Закона РК "Об игорном бизнесе" гласят:

"Согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 15 закона, гражданам, включенным в ЕРД, полностью запрещено участвовать в азартных играх и заключении пари".

Ответственность и контроль

Как подчеркнули в комитете, если будет выявлено незаконное участие в азартных играх или ставках, организаторы игорного бизнеса привлекаются к административной ответственности.

"Однако эти административные меры не предусматривают принудительного возврата переведенных денежных средств".Пресс-служба Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК

Обращение к гражданам, включенным в ЕРД

Комитет призывает граждан, находящихся в ЕРД, воздерживаться от участия в азартных играх и заключении пари, а также напоминает о необходимости защищать себя от подобных действий.

Вопросы возврата денежных средств

Комитет не занимается возвратом денежных средств, переведенных на счета букмекерских контор, и не уполномочен предоставлять подобные услуги. В случае возникновения споров, связанных с возвратом средств, гражданам рекомендуется:

  • Обратиться к субъектам досудебного урегулирования споров.
  • Подать иск в суд в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса РК.

Выбор лицензированных букмекерских контор

Гражданам рекомендуется регистрироваться исключительно на официальных сайтах лицензированных букмекерских контор. Список лицензированных контор доступен по ссылке.

"Комитет призывает всех граждан внимательно относиться к распространяемой информации и соблюдать законодательство, чтобы избежать нарушений", – заключили в пресс-службе Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК.

2 ноября 2024 года сообщалось, что должники по алиментам в СКО спускают деньги на азартные игры.

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