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Должники по алиментам в СКО спускают деньги на азартные игры

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 03:33 Фото: freepik
В Северо-Казахстанской области неплательщики алиментов вместо финансовой помощи своим детям тратят деньги на азартные игры, сообщает Zakon.kz.

По результатам прокурорской проверки, на сегодняшний день задолженность по алиментам в регионе составила 265 млн. тенге. Самое интересное, что выплачивать их своим детям горе-отцы не торопятся. Поскольку являются любителями азартных игр. Об этом передает телеканал "Астана".

"Так в регионе насчитывается свыше 7,5 тыс. плательщиков алиментов, финансовую помощь от которых каждый месяц ждут свыше девяти тыс. несовершеннолетних детей. 174 горе-отца числятся, как злостные неплательщики", – говорится в сюжете.

К примеру, прокуроры СКО установили около 40 человек, которые участвовали в ставках. Один из них проиграл компании "1xBet" около 50 млн. тенге.

1 ноября прокуроры Жамбылской области рассказали, что добиваются взыскания алиментов через усиление мер ответственности.

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