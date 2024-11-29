Найдено решение для устранения "белых пятен" в Астане

Компания Beeline представила новое решение для улучшения качества связи — опоры двойного назначения (ОДН), которые помогут устранить "белые пятна" в Астане и со временем по всему Казахстану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Опора двойного назначения внешне напоминает стандартный столб освещения, но выше и многофункциональнее. Его конструкция позволяет устанавливать антенны на нужной высоте, что устраняет "белые пятна" и значительно улучшает покрытие сети и качество интернета.



Как рассказал СЕО Beeline Казахстан Евгений Настрадин, основные проблемы с покрытием связи были связаны с выделением земли под базовые станции.

"В городе нет свободной земли, или ее не могут выделить по каким-либо причинам, поскольку при планировании развития не предусматривалось место для конструкций связи. Уникальность этой конструкции заключается в том, что мы откручиваем старый фонарный столб и прикручиваем новый – опору двойного назначения (ОДН) и все, никаких проблем с землей нет. При этом освещение сохраняется. Получается, что вместо каждого столба мы можем устанавливать такое решение. Поэтому они так и называются – опоры двойного назначения", – поделился Настрадин.

По его словам, установка обычных базовых станций занимает от 9 до 18 месяцев, и основная причина задержек — бюрократические процессы, а не строительство.

Фото: Султан Анарбеков

"Для нас главное преимущество этого решения — возможность устанавливать ОДН без необходимости отвода земли. Раньше процесс выглядел так: мы обращались в акимат, запрашивали земельный участок, ждали его выделения, после чего на нем строили конструкцию и устанавливали столб. Теперь сами монтажные работы занимают около трех дней, а сроки согласования будут зависеть от Министерства цифровизации и акимата. Мы еще изучим этот вопрос, но процесс станет значительно быстрее, чем раньше", — отметил Евгений Настрадин.

Также со слов СЕО мобильного оператора, установка порядка 30-40 станций существенно поможет решить проблему "белых пятен" в столице.



Стоит отметить, что кроме улучшения связи, ОДН выполняют и другие важные городские функции: освещают улицы, а в будущем при необходимости на них можно установить и видеонаблюдение. Эти столбы занимают минимальную площадь — всего 1 кв. м, а их энергопотребление значительно ниже, чем у стандартного телекоммуникационного оборудования.





Руководитель технического блока Beeline в Астане Куаныш Иманбаев отметил, что помимо нехватки земли, мобильные операторы сталкиваются с проблемой радиофобии. Чаще всего такие случаи возникают на левом берегу столицы, хотя на правом берегу они тоже имеют место.

"Даже если в доме проживает 100 человек, 2–3 радиофоба могут убедить остальных отказаться от установки базовой станции на крыше. При этом все пользуются мобильными телефонами и хотят качественную связь, которая без базовой станции невозможна. И такие ситуации случаются все чаще", — подчеркнул он.

Последние случаи радиофобии в Астане были зафиксированы среди жителей жилых комплексов Nura Esil 4 и Aisar возле Family Village. Со слов специалистов и подрядчиков Beeline, люди зачастую опасаются влияния оборудования на здоровье или возможных повреждений крыши.



"Жители переживают за свое имущество, но мы всегда уверяем, что никаких проблем не будет. Мы не проводим сварочные работы, исключая риск пожара. После запуска оборудования санитарно-эпидемиологическая служба проводит замеры и выдает заключения. Мы также предоставляем документы с характеристиками оборудования. Некоторые жители понимают наши объяснения, но другие продолжают стоять на своем. Даже если сказать, что микроволновка в доме наносит больший вред, чем антенна, они остаются при своем мнении. Особенно переживают те, кто живет на верхних этажах, считая, что антенна излучает прямо на их квартиры. Проблемных участков в Астане действительно много", — говорят они.





Фото: Султан Анарбеков

Заместитель руководителя Управления цифровизации и государственных услуг Астаны Куандык Бексултан отметил, что управление совместно с Комитетом телекоммуникаций МЦРИАП РК и операторами связи активно работает над улучшением качества связи в столице.



"Особое внимание уделяется устранению "белых пятен" и внедрению современных решений для обеспечения стабильного покрытия сети. Проект по внедрению опор двойного назначения, предложенный компанией Beeline, получил поддержку акимата города. Это инновационное решение позволяет эффективно устранять "белые пятна" там, где невозможно установить оборудование на крышах зданий. Акимат, в свою очередь, готов оказывать всестороннюю поддержку в реализации подобных проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и улучшение условий для жителей столицы", – подчеркнул он.

В Beeline также отметили, что такие инновации особенно важны для Казахстана, где проблема "белых пятен" связи остается актуальной как в городах, так и в отдаленных районах. Компания продолжает активно инвестировать в развитие своей инфраструктуры, чтобы обеспечить современную связь каждому казахстанцу.

31 октября 2024 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что будет сделано для обеспечения интернетом населенные пункты и основные трассы Казахстана.

