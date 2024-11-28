Токаев высказался о значимости ОДКБ в современных условиях

Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил, что будет обсуждаться во время сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что организация договора о коллективной безопасности стала ключевой структурой в обеспечении мира и стабильности на огромном пространстве Евразии, а в условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран участниц.

"Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ – это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств. В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укрепление тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитие возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков", – озвучил глава государства.

По его словам, в плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции в ОДКБ.

"Актуальные вопросы коллективной безопасности были предметно рассмотрены министрами иностранных дел и обороны. Состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламента. Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов организации. Прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ. В межсессионный период принят ряд значимых документов. Они охватывают вопросы международного сотрудничества, взаимодействия в оборонной сфере, а также противодействия актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нашему вниманию будет представлено соответствующее заявление Совета коллективной безопасности", – дополнил президент РК.

Токаев подчеркнул, что в целом все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены.

"Сегодня нам предстоит обменяться мнениями о международной и региональной ситуации, оценить ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ. Мы также заслушаем информацию о работе по широкому спектру направлений сотрудничества в рамках ОДКБ и подведем итоги деятельности за прошедший период. Позвольте на правах председательствующего объявить очередную сессию совета коллективной безопасности ОДКБ открытой", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в Астане под председательством казахстанской стороны состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.