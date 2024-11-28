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Токаев подвел итоги деятельности ОДКБ под председательством Казахстана

Токаев подвел итоги деятельности ОДКБ под председательством Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:30 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном формате в Астане 28 ноября озвучил основные итоги деятельности организации в 2024 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства поблагодарил присутствующих участников за поддержку нашего председательства.

"ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной и востребованной международной структуры, нацеленной на обеспечение коллективной безопасности. За годы ее развития государствами-членами наработан богатый опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов, сформирована обширная нормативно-правовая база, налажены необходимые механизмы борьбы с современными вызовами и угрозами, созданы и функционируют силы и средства коллективной безопасности, выстроено конструктивное сотрудничество с рядом авторитетных международных и региональных организаций", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что в рамках председательства Казахстана в ОДКБ проведено порядка 60 мероприятий по уставным направления сотрудничества.

"Совместно с партнерами мы работали над продвижением согласованных подходов на международной арене. Общие оценки государств-участников ОДКБ легли в основу серии политических документов, принятых в этом году. Среди них заявление по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничество в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80 годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также рассказал, что сегодня будут подписаны еще два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов.

"Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ: Нерушимое братство-2024 и специальное учение ОДКБ Скала-2024. Были отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности. Особое внимание в течение года мы уделяли вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам. На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций. Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По по нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

С его слов, также прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ.

"При координации казахстанского председательства завершилась работа над целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ, к слову, разрабатывался с 2013 года. Сегодня мы подпишем это важное решение, направленное на укрепление южных рубежей организаций. В целом, приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. При поддержке наших партнеров, друзей мы продолжим активную работу по их дальнейшему продвижению в рамках ОДКБ. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность генеральному секретарю, постоянному совету и рабочим органам ОДКБ за проделанную большую, полезную работу. Уверен, совместными усилиями мы достигнем поставленных высоких целей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев высказался о значимости ОДКБ в современных условиях.

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