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Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане

Следующий саммит ОДКБ пройдет в КР, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 17:02 Фото: akorda.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном формате в Астане 28 ноября предложил провести очередную сессию в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жапаров подчеркнул, что польщен тем, что в предстоящем году Кыргызстану переходит председательство в ОДКБ.

"С большим удовольствием выражаю готовность принять эту почетную миссию. Кыргызстан, как председатель, предпримет все необходимые усилия для обеспечения поступательного развития нашей организации. Убежден, что при вашей поддержке мы достигнем больших успехов и достижений по обеспечению безопасности и стабильности на евразийском пространстве", – дополнил президент.

По его словам, в 2025 году будет акцентировано внимание на укреплении внешнеполитического взаимодействия путем дальнейшего использования практики принятия политических документов для обозначения общих взглядов по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

"Особое внимание намерены уделить продолжению диалога с международными организациями и третьими странами в сферах, представляющих взаимный интерес для усиления роли ОДКБ в вопросах поддержания мира и безопасности. Будем содействовать углублению сотрудничества с профильными структурами СНГ и ШОС в борьбе с международным терроризмом. Кроме этого, нацелены на ведение имиджевой работы посредством продвижения позитивного образа организации в медиапространстве", – озвучил он.

Также Жапаров предложил провести в 2025 году международную конференцию по кибербезопасности и сделать ее ежегодной.

"Хочу поздравить казахстанскую сторону с успешным председательством ОДКБ в этом году и заверить, что кыргызская сторона обеспечит последовательную и конструктивную работу в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Очередную сессию Совета коллективной безопасности предлагаю провести в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане", – заключил Садыр Жапаров.

Ранее Токаев подвел итоги деятельности ОДКБ под председательством Казахстана.

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