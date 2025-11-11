Аким области Абай объяснил кадровые назначения в регионе

Аким области Абай Берик Уали на брифинге в СЦК 11 ноября 2025 года ответил, почему после назначения пригласил в регион новых специалистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что области всего три с половиной года, и она пока испытывает нехватку кадров.

"Те специалисты, которые работали здесь 25 лет назад, как вы знаете, в основном уже вышли на пенсию, остальные переехали. Институт акимата за это время был фактически утрачен, поэтому кадры нам пришлось приглашать из центра. Я пригласил на работу тех людей, которых хорошо знаю, кто действительно умеет работать. Сейчас все они выполняют свои обязанности. Например, здесь присутствует Мейрлан (Раханов – Прим.ред) – специалист в сфере идеологии, я назначил его своим заместителем. Жаркын (Жумадилов – Прим.ред), имеющий опыт в политологии, был приглашен в управление внутренней политики. Аналогично были назначены и другие сотрудники", – ответил аким.

К примеру, добавил он, днем ранее были утверждены трое новых руководителей управлений.

"Если посмотрите, я раньше с ними не работал. За девять месяцев они уже показали себя. Руководитель управления спорта Ержан Абылкасымов по собственному желанию перешел на работу в Астану, его место занял его заместитель. Руководителем управления автомобильных дорог назначен глава городского отдела автомобильного транспорта, а управление строительства возглавил Бекжан Бакишев, ранее отвечавший за строительную сферу в акимате города. Если посмотреть, все эти люди – специалисты, работавшие в Семее. Поэтому, я считаю, нет необходимости называть это какой-то "своей командой". Мы назначаем тех, кто действительно работает", – дополнил Берик Уали.

С июня 2022 года акимом области Абай был Нурлан Уранхаев. 14 февраля 2025 года его освободили от занимаемой должности указом главы государства.

17 февраля 2025 года Берик Уали назначен акимом этой области.