В Казнете появилось завораживающее видео с саммита ОДКБ
Талапбека прозвали в сети "отец мобилографии". И не зря. Его небольшой ролик с названием "ОДКБ 2024. Astana" на странице в Instagram стремительно набирает обороты, не оставляя равнодушных.
- Как-будто фильм Гая Ричи посмотрела.
- Супер монтаж.
- Когда смотрю ваши публикации, испытываю чувство гордости, очень креативно! Спасибо!
- Молодец, брат мой!
- Волшебно.
- Дайте Оскар за съемку и монтаж.
- Форсаж.
- Круто прям! Продолжайте в том же духе, – отмечают поклонники творчества Талапбека.
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Напомним, что на саммит прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В работе сессии также приняли участие Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках председательства Казахстана в ОДКБ было проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества. Совместно с партнерами проведена работа по продвижению согласованных подходов на международной арене.
Следующий саммит ОДКБ уже пройдет в Кыргызстане.