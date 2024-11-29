В Казнете появилось завораживающее видео с саммита ОДКБ

В Астане 28 ноября 2024 года состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Видео с прошедшего мероприятия разместил казахстанский блогер Кыран Талапбек, сообщает Zakon.kz.

Талапбека прозвали в сети "отец мобилографии". И не зря. Его небольшой ролик с названием "ОДКБ 2024. Astana" на странице в Instagram стремительно набирает обороты, не оставляя равнодушных.

Как-будто фильм Гая Ричи посмотрела.

Супер монтаж.

Когда смотрю ваши публикации, испытываю чувство гордости, очень креативно! Спасибо!

Молодец, брат мой!

Волшебно.

Дайте Оскар за съемку и монтаж.

Форсаж.

Круто прям! Продолжайте в том же духе, – отмечают поклонники творчества Талапбека.

Материал по теме Саммит ОДКБ в Астане: как столица подготовилась к важному событию

Напомним, что на саммит прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В работе сессии также приняли участие Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках председательства Казахстана в ОДКБ было проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества. Совместно с партнерами проведена работа по продвижению согласованных подходов на международной арене.

Следующий саммит ОДКБ уже пройдет в Кыргызстане.