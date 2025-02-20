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Общество

Какую погоду принесут в Казахстан атмосферные фронты 21 февраля

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 17:56 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 21 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода без осадков ожидается лишь на востоке и в центре Казахстана под влиянием отрога антициклона.

"С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе, северо-западе страны ожидается снег, на юго-западе, юге – осадки (дождь, снег)".РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре добавили, что по республике ожидаются туман, на юго-западе, юго-востоке – гололед, на западе, юго-западе, севере – усиление ветра с низовой метелью.

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Ранее синоптики рассказали о погодных сюрпризах в Астане, Алматы и Шымкенте, которые ожидаются с 21 по 23 февраля 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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