Какую погоду принесут в Казахстан атмосферные фронты 21 февраля

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 21 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода без осадков ожидается лишь на востоке и в центре Казахстана под влиянием отрога антициклона.

"С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе, северо-западе страны ожидается снег, на юго-западе, юге – осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре добавили, что по республике ожидаются туман, на юго-западе, юго-востоке – гололед, на западе, юго-западе, севере – усиление ветра с низовой метелью.

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