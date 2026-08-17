Как начать бесплатно пользоваться платной парковкой, рассказали алматинцам

С 17 августа 2026 года у жителей Алматы появилось право бесплатно парковаться на платных коммунальных парковках в пределах 500 метров от дома. Власти Алматы рассказали подробнее об этом новшестве, сообщает Zakon.kz.

Как получить право бесплатного пользования парковкой?

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы рассказали, что для получения права бесплатного пользования необходимо подать обращение. Право предоставляется при наличии предусмотренных Правилами оснований, в том числе зарегистрированного в установленном порядке транспортного средства, находящегося в собственности заявителя.

Основные условия:

выбрать можно одну парковку в радиусе до 500 метров от места нахождения помещения;

одно транспортное средство на одно помещение;

конкретное парковочное место за пользователем не закрепляется.

Подать обращение можно с 17 августа 2026 года через интернет-ресурс КГП на ПХВ "Алматы паркинг" либо через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан eOtinish.

Право бесплатного пользования также может быть предоставлено совместно проживающему близкому родственнику собственника при наличии письменного согласия собственника (уступка права).

Для арендаторов помещений право бесплатного пользования предоставляется на основании договора аренды, прошедшего государственную регистрацию в установленном законодательством порядке, на период действия такого договора.

Если помещение или транспортное средство находятся в общей долевой собственности, право бесплатного пользования предоставляется при наличии письменного согласия остальных собственников.

"Одновременно в городе актуализируется парковочная сеть. В текущем году дополнительно предусмотрена организация более 8 тысяч коммунальных платных парковочных мест. Таким образом, общее количество коммунальных парковочных мест увеличится более чем с 17 тысяч до порядка 25 тысяч. Новые парковочные пространства будут включать как тротуарные, так и площадочные типы парковок", – добавили в управлении.

Что важно знать водителям о парковках

Для коммунальных платных парковочных пространств тротуарного типа установлен режим работы с 08:00 до 20:00. Режим работы площадочных парковок, подземных паркингов, перехватывающих, многоуровневых и механизированных автопарковок определяется управляющей организацией.

Оплата за пользование коммунальными платными парковками производится за каждую минуту парковочной сессии в соответствии с утвержденной тарификацией.

На коммунальных платных парковочных пространствах тротуарного типа первые пять минут не требуют оплаты, если это время необходимо для посадки или высадки пассажиров, загрузки или разгрузки транспортного средства. Если время размещения транспортного средства превышает пять минут, оплате подлежит весь период парковочной сессии с учетом первых пяти минут.

О новшестве с правом бесплатно парковаться недалеко от дома Zakon.kz рассказал здесь. Теперь собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах смогут оформить право бесплатного пользования парковочными местами одной коммунальной платной парковки по выбору в радиусе до 500 метров от места нахождения помещения. Право бесплатного пользования предоставляется в отношении одного транспортного средства на одно помещение. При этом конкретное парковочное место за пользователем не закрепляется: воспользоваться выбранной парковкой можно при наличии свободных мест. Также Правила предусматривают льготные категории граждан, освобождаемых от платы за пользование коммунальными платными парковками.