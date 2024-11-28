Когда стартует запись в творческие кружки Астаны
Фото: akorda.kz
В столице Казахстана открывается запись в творческие кружки для детей в рамках государственного заказа, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба акимата Астаны, запись будет проводиться в два этапа: 29 ноября с 20:00 и 30 ноября с 12:00.
Организатором набора выступает КГУ "Дирекция по реализации государственного творческого заказа".
Ранее сообщалось, что в Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей. Подробнее можно узнать здесь.
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