Когда стартует запись в творческие кружки Астаны

В столице Казахстана открывается запись в творческие кружки для детей в рамках государственного заказа, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба акимата Астаны, запись будет проводиться в два этапа: 29 ноября с 20:00 и 30 ноября с 12:00.

Организатором набора выступает КГУ "Дирекция по реализации государственного творческого заказа".

Ранее сообщалось, что в Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей. Подробнее можно узнать здесь.

