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Когда стартует запись в творческие кружки Астаны

Канцелярские товары, канцтовары, дополнительные кружки, секции, занятия, школа, творчество , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 22:09 Фото: akorda.kz
В столице Казахстана открывается запись в творческие кружки для детей в рамках государственного заказа, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба акимата Астаны, запись будет проводиться в два этапа: 29 ноября с 20:00 и 30 ноября с 12:00.

Организатором набора выступает КГУ "Дирекция по реализации государственного творческого заказа".

Ранее сообщалось, что в Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей. Подробнее можно узнать здесь

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