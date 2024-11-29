Получение водительских прав: жителям Шымкента сообщили хорошую новость
Об этом 29 ноября 2024 года рассказали в филиале "Правительства для граждан" по Шымкенту.
"Жители Шымкента могут пройти предварительный практический экзамен на права, чтобы проверить свои навыки и выявить возможные ошибки перед основным тестом. Сделать это можно по двум адресам: мкр. Достык, 2343/1 и 196 квартал, 381/1", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
По данным шымкентского филиала "Правительства для граждан", с начала текущего года более 3 тыс. горожан воспользовались данной услугой.
Фото: филиал "Правительства для граждан" по Шымкенту
Экзамен можно сдать в выходные дни: по субботам – с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям – с 09:00 до 18:00. Услуга предоставляется по предварительной записи. Кандидаты могут выбрать транспортное средство с механической или автоматической коробкой передач. Перед записью рекомендуется ознакомиться с публичной офертой об условиях предэкзаменационной практической подготовки.
"Для получения водительского удостоверения необходимо пройти два экзамена. Это теоретический и практический. На практическом экзамене количество упражнений зависит от категории водительских прав. Отмечу, что сдать экзамены несложно, если тщательно подготовиться к ним", – рассказал руководитель спецЦОНа №1 Еркебулан Мейрбеков.
Как отмечают сотрудники спецЦОНов, одними из частых ошибок на экзамене являются поворот без включенного сигнала и пересечение стоп-линии. К слову, прохождение предварительного практического экзамена помогает снизить вероятность допущения таких оплошностей.
"Для получения водительского удостоверения необходимо пройти обучение в автошколе и получить свидетельство о завершении курсов по соответствующей категории", – напомнили в филиале "Правительства для граждан" по Шымкенту.
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