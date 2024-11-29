Пересмотреть условия программы "7-20-25" предлагают депутаты

Депутат Мажилиса Тилектес Адамбеков рассказал, как можно расширить участие казахстанцев в жилищной программе "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Тилектес Адамбеков предлагает по программе "7-20-25" дать возможность казахстанцам покупать жилье и на вторичном рынке. Потому что нынешний механизм, когда жилье покупают только в строящемся жилье, по его оценке, не работает.

"Люди говорят, что в новых домах еще на этапе строительства большинство квартир продают, и люди потом не могут купить жилье. Второй вопрос – почему бы не разработать программу, чтобы люди могли купить 3-х, 4-комнатные квартиры под 7%, 8-9 %. Вы по программе поставили градацию, но за 20 млн сейчас в Астане большую квартиру не купишь, даже однокомнатную сложно найти по такой цене. А за 25 млн они берут однокомнатную, закрывают ее, потом снова вынуждены брать кредит на расширение", – отметил мажилисмен.

Его поддержал депутат Нуртай Сабильянов.

"Надо разрешить брать (жилье. – Прим. ред.) на вторичном рынке. Нельзя поддерживать только строительные компании, дайте возможность, и пусть берут люди жилье на вторичном рынке", – заявил он.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов объяснил, почему это нельзя сделать сейчас.

"Суть программы "7-20-25" решает два вопроса. Первое – это, конечно, решение жилищных проблем, чтобы люди могли приобрести жилье, и второе – для развития экономики. Мы должны развивать строительную отрасль. Если дадим разрешение брать на вторичном рынке, тогда у нас остановится строительный сектор. А это рабочие места, налоги. Поэтому тут надо всесторонне смотреть", – пояснил он.

8 ноября сообщалось, что Национальный банк внес изменения в постановление "Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Документ предусматривает установление годового объема финансирования программы в 2025 году до 100 млрд тенге.