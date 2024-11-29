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В Алматы музыкальная школа №8 получила новое здание с ремонтом

Получила новое здание с ремонтом, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:53 Фото: акимат города Алматы
В Алматы проектная мощность общеобразовательной школы №98 увеличилась на 300 мест после освобождения одного из корпусов, который занимала музыкальная школа №8. В свою очередь музыкальная школа переехала в новое здание общей площадью 950 квадратных метров.

В рамках рабочего объезда Медеуского района аким Алматы Ерболат Досаев посетил две школы и ознакомился с их деятельностью.

Школа №98 расположена в районе Малой Станицы. Ее проектная мощность составляет 640 мест, а фактическое количество обучающихся превышало 1,1 тыс. человек. Один корпус общей площадью 500 квадратных метров ранее занимала музыкальная школа.

Получила новое здание с ремонтом, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:53

Фото: акимат города Алматы

По просьбам жителей в этом году была осуществлена передислокация музыкальной школы в соседнее здание, приобретенное для этих целей акиматом города Алматы.

В результате переезда проектная мощность школы №98 увеличилась на 300 мест. В освобожденном помещении проведен ремонт и с сентября т.г. здесь начали обучаться ученики начальных классов.

В новом здании музыкальной школы за счет бюджетных средств был проведен косметический ремонт. А складское помещение переделали под актовый зал. Свои двери музыкальная школа открыла в сентябре этого года.

Получила новое здание с ремонтом, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:53

Фото: акимат города Алматы

"Исторически общеобразовательные школы были совмещены с музыкальными школами. Но по мере того как город рос и развивался, вместе с ним увеличивалась численность населения. Школа стала перегружена, не хватало мест для учеников. И по инициативе акима Медеуского района мы постарались найти помещение рядом со школой. Мы выкупили административное здание, провели ремонт. Теперь это полноценная музыкальная школа. По словам директора этой школы, 40% детей учатся в школе №98. Надеемся, что в нашем городе появится много новых талантов, и дети продолжат развивать музыкальные способности", – отметил аким Алматы.
Получила новое здание с ремонтом, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:53

Фото: акимат города Алматы

Отметим, что дефицит ученических мест в районе составляет 4,3 тыс. В целях его снижения на территории Медеуского района строится комфортная школа на 2 тыс. мест. На застраиваемых жилыми комплексами территориях запланировано строительство 2 частных школ на 1500 мест. Также проводятся работы по строительству 6 пристроек к школам. В результате к концу 2026 года в районе появятся 5 270 новых ученических мест.

Получила новое здание с ремонтом, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:53

Фото: акимат города Алматы

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