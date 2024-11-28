Ливень на юге и смог на востоке: в Астане и 11 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и 11 областях Казахстана на 29 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области гроза. Ночью на севере области туман. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. С 20:00 28 ноября до 20:00 29 ноября по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на западе Карагандинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, юге Атырауской области ожидается туман, гололед.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. С 20:00 28 ноября до 20:00 29 ноября по Усть-Каменогорску и Риддеру связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 29 ноября 2024 год. Подробнее можно узнать здесь.

