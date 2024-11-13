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Депутат жестко раскритиковал региональные программы для детей в Казахстане

Шахматы, дети, дополнительные занятия, секции для детей, игра в шахматы, образовательная программа, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 18:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев 3 ноября 2024 года направил запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова. Он раскритиковал программу "Даму бала" и предложил в кратчайшие сроки внести ряд изменений и поправок в работу региональных программ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что три месяца назад завершились Олимпийские игры, которые вызвали шквал возмущений о состоянии спорта в Казахстане, но на том все и завершилось, а впереди новые Игры, чемпионаты мира и кубки. 

"Сегодня остается открытым главный вопрос – где брать для большого спорта "звезд", при том, что бесплатного массового спорта у нас нет? Не случайно глава государства на встрече с призерами летних Олимпийских игр заявил, что "спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат". Для развития массового спорта четыре года назад была запущена программа "Артспорт". Идея хороша, но реализация наделала много шума. В конечном итоге социально уязвимые дети остались без возможности гармоничного развития. А программа "Артспорт" потерпела фиаско", – сказал депутат. 

Он заявил, что после этого каждый регион запустил свои программы, они до сих пор качественно недоработаны и не выполняют главную задачу – обеспечить участие детей в массовом спорте.

"Например, несмотря на неплохие стартовые условия и даже добросовестных поставщиков программы "Даму бала", в городе Алматы дает сбои. Мы на сегодняшний день сталкиваемся с многочисленными нарушениями со стороны хапуг, которые хотят любыми способами заработать. Дети в Алматы тренировались за счет бюджета в грязном бассейне с зеленой водой, где так же была открыта круглосуточная сауна, бильярд и СТО. Спортивная гимнастика проходила в подвале с низкими потолками без вентиляции, уроки вокала и домбры для 100 детей в комнатке без воды, туалета, кондиционеров, а академия испанского футбола размещалась на открытой площадке без душевых и раздевалок", – озвучил Сергей Пономарев. 

По его словам, эти и другие шокирующие факты выявили члены общественного совета и маслихата Алматы во время мониторинга работы программы подушевого финансирования детского спорта и творчества "Даму бала".

"Они промониторили 52 секции и кружка из 1038. Факты потрясли –лишь 5% из проверенных работали в соответствии с требованиям. На месте не было детей, не было секций по указанному адресу, вместо заявленных теннисных кортов оказывался боксерский зал. Некоторые секции открывались аккурат под программу, наспех брали в аренду комнатушки без воды, туалетов и даже окон, не созданы условия для детей с инвалидностью. То есть профанация серьезного проекта стоимостью 16,5 млрд тенге на лицо. При этом некоторые действительно работающие клубы и кружки не могли пробиться в программу. Получается, правительство и чиновники регионов финансируют "потемкинские деревни", – дополнил мажилисмен. 

В связи с этим он предлагает в кратчайшие сроки внести ряд изменений и поправок в работу региональных программ. 

"Найти техническую возможность учета для усиления контроля, включать в договора с поставщиками требования к квалификации тренеров и инструкторов, размеры и оснащенность помещений, по технике безопасности и провести повсеместный мониторинг, чтобы офлайн увидеть, где будут и как тренировать детей за счет бюджета. Местным исполнительным органам рандомно осуществлять проверку участников программы не реже двух раз в год, привлекая общественников и депутатов маслихатов на предмет организации кружков и секций в соответствии с требованиями программы. Обеспечить равные условия для всех детей программы, в том числе и с инклюзией", – предложил Сергей Пономарев. 

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов ответил, с чем связано массовое освобождение глав управлений спорта в регионах Казахстана. 

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