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Серик Сапиев высказался о возвращении на госслужбу

Серик Сапиев высказался о возвращении на госслужбу, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 15:15 Фото: Instagram/serik_sapiyev
Известный казахстанский боксер Серик Сапиев сегодня, 29 ноября 2024 года, прокомментировал свое возвращение на государственную службу, сообщает Zakon.kz.

24 ноября в Министерстве туризма и спорта Казахстана заявили о двух важных назначениях. В частности, стало известно, что олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев возглавит Управление физической культуры и спорта Карагандинской области.

"Дорогие друзья! Приступил к руководству Управлением физической культуры и спорта Карагандинской области. После согласования моей кандидатуры спецкомиссией в Министерстве туризма и спорта РК распоряжение о назначении подписал глава региона Ермаганбет Булекпаев. Благодарю за оказанное доверие! (Министр туризма и спорта РК. – Прим. ред.) Ербол Мырзабосынов, безусловно, оправдаю надежды. Будем решать наболевшие проблемы и реализовывать новые, масштабные и интересные проекты", – написал Серик Сапиев в Instagram сегодня.

Олимпийский чемпион заявил, что открыт к предложениям.

"Сделаем Сарыарку спортивнее!" – заключил Серик Сапиев.

13 ноября 2024 года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, с чем связано массовое освобождение глав управлений спорта в регионах Казахстана.

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Сапиев Серик Караганда Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев 2024 год Спортсмены Назначения Ербол Мырзабосынов
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