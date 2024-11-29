Бил и унижал семь лет: казахстанца будут судить за самоубийство гражданской жены

В Акмолинской области в суд направили уголовное дело по факту самоубийства женщины, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре региона, ранее полиция Кокшетау прекратила уголовное дело по факту самоубийства молодой женщины путем повешения. Однако прокуроры дело возобновили.

"Расследование уголовного дела поручили опытному сотруднику Департамента полиции области, который при координации действий и надзора со стороны прокуратуры города сумел восстановить истинные обстоятельства произошедших событий и причину совершенного суицида. Следствием установлено, что житель села Красный Яр гражданин И. на протяжении 7 лет причинял физические и психические страдания своей гражданской супруге С. путем систематического унижения и нанесения побоев и иными насильственными действиями, что привело к трагическому последствию – ее суициду", – сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицировали как "доведение до самоубийства" и "систематическое истязание". Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет, санкция второй – лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Уголовное дело направлено в Кокшетауский городской суд.

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