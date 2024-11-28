Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ботсад Алматы выступил с предупреждением

Ботсад Алматы выступил с предупреждением, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:13 Фото: pixabay
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы опубликовал заявление, предупредив, что в понедельник, 2 декабря 2024 года, сад будет закрыт для посетителей, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, это связано с санитарной обработкой.

"Уважаемые посетители. Уведомляем вас о том, что 2 декабря ботсад будет закрыт. На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка".Пресс-служба ГБС Алматы

В дополнении сказано, что в остальные дни график работы сада остается прежним:

"Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход – до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".

12 ноября в пресс-службе ГБС рассказали о дальнейшей судьбе главного украшения сада – лебедей. Как оказалось, их отправили на зимовку.

Читайте также

Дикая кошка загрызла коз в Кызылординской области
Редкая дикая кошка загрызла коз в Кызылординской области
Коммунальные службы, коммунальная служба, уборка снега, снегоуборка, рабочие
Сенатор: Рост незаконной миграции в Казахстане угрожает социальной стабильности
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год Социальные сети Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
встреча с президентом, визит Путина в Астану
Путин: Казахстан под руководством Токаева добивается впечатляющих результатов
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров
В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: