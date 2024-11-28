Ботсад Алматы выступил с предупреждением

Главный ботанический сад (ГБС) Алматы опубликовал заявление, предупредив, что в понедельник, 2 декабря 2024 года, сад будет закрыт для посетителей, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, это связано с санитарной обработкой.

"Уважаемые посетители. Уведомляем вас о том, что 2 декабря ботсад будет закрыт. На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка". Пресс-служба ГБС Алматы

В дополнении сказано, что в остальные дни график работы сада остается прежним:

"Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход – до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".

12 ноября в пресс-службе ГБС рассказали о дальнейшей судьбе главного украшения сада – лебедей. Как оказалось, их отправили на зимовку.