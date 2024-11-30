Туманы и усиление ветра: какая погода ожидает казахстанцев 1 декабря

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 1 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территорий страны будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки – дождь и снег.

"Лишь на севере, северо-западе республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы. На юге, юго-востоке, востоке – усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке, в центре – гололед", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-3 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах – гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°.

В Шымкенте переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 8-13, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°.

Ранее синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды в Алматы на семь дней. Согласно данным Гидрометцентра, в выходные в южной столице атмосферный фронт изменит погоду – начнутся осадки, а температура понизится.