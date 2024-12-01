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Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 18:11 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – со 2 по 4 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 2 декабря, по прогнозам синоптиков, большая часть страны будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов в связи с чем на севере ожидается снег, а на юге и юго-востоке помимо снега еще и дождь.


"Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. В целом по Казахстану прогнозируются туманы, на севре, юго-востоке и востоке – усиление ветра. На западе, юге, юго-востоке, в центре – гололед", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Астане

2 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -4-6°.

3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -4-6°.

3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -4-6°.

В Алматы

2 декабря: ночью переменная облачность, осадки (преимущественно снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +3+5°.

3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +2+4°.

4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +2+4°.

В Шымкенте

2 декабря: ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +4+6°.

3 декабря: переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +4+6°.

4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +5+7°.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане зимой 2024-2025 годов. Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер.

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