Трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – со 2 по 4 декабря 2023 года? Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в столице ожидаются осадки, а в двух мегаполисах страны – без осадков, но будет туманно.

В Астане:

2 декабря – переменная облачность, ночью – снег, днем – осадки (дождь, снег), низовая метель. На дорогах – гололедица. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С;

– переменная облачность, ночью – снег, днем – осадки (дождь, снег), низовая метель. На дорогах – гололедица. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С; 3 декабря – облачно, временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°С;

– облачно, временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°С; 4 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -7-9°С.

В Алматы:

2 декабря – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2 -7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +8+10°С;

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2 -7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +8+10°С; 3 декабря – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С;

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С; 4 декабря – переменная облачность, временами ожидаются дождь, туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.

В Шымкенте:

2 декабря – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С;

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С; 3 декабря – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С;

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С; 4 декабря – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

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