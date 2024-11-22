"Выходим с пациентом на носилках, а машину отогнали в другой конец двора" – водитель "Скорой" из Костаная

Водители машин скорой помощи все чаще сталкиваются с непониманием того, кто они и чем занимаются. Среди обывателей бытует мнение, что водители машин скорой помощи особо не напрягаются. Кто-то сравнивает эту работу с работой в такси. Как по нагрузке, так и по доходам.

Корреспондент Zakon.kz, встретившись с работниками станции скорой помощи Костанайской области, узнала чуть больше о тех, кто помогает спасать жизни.

Средний возраст водителей карет скорой помощи – 30-40 лет. Это мужчины со стажем вождения, а также обладающие соответствующими водительскими категориями. Нередко это B, C и D, вместе взятые. Самые опытные мужчины, работая на полторы ставки, получают до 250 тыс. тенге на руки. За эти деньги водители выходят на смены по следующему графику: день – ночь – сутки дома. Немало среди них тех, кто отдал профессии больше 10 лет.

"У нас нет ограничения по возрасту, но мы предупреждаем, что работа связана с физическими нагрузками. Водители — полноценные члены бригады, которые в определенных случаях должны помочь фельдшеру. Например, спустить пациента на носилках с пятого этажа. Не все это понимают, потому нередко приходят кандидаты после операции на позвоночнике, с больным сердцем. Да, пробуют, но обычно уходят по состоянию здоровья. Хотя есть и те, кому просто невыносимо смотреть на страдания людей. Такое бывает при смерти на дому, ДТП. Работа действительно непростая", — рассказал главврач областной станции скорой помощи Давид Саркисян.

Сами водители вспоминают, что были случаи, когда новичок заступал на первую ночную смену, но уже через три часа уходил. Хотя, говорят работники костанайской станции скорой помощи, костяк коллектива довольно крепкий.

Ежесуточно в Костанайской области на дежурство заступает 55-56 бригад скорой помощи. Они своей работой охватывают все районы и населенные пункта региона. В штате всего 230 водителей. Да, есть некоторая текучка. Но главврач костанайской станции скорой помощи уверяет, что на качество работы это не влияет. Больше полусотни водителей в смену выводят всегда. После того, как в 2019 году службу реформировали, создав единую сеть по области с одним колл-центром, координировать работу стало проще.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Шамиль Айбалтынов водит карету скорой помощи уже 15 лет. Его общий водительский стаж – 37 лет. На вопрос о том, как попал на эту работу, рассказывает, что пришлось ждать, пока кто-нибудь уйдет. Просто так водителем "скорой" полтора десятка лет назад устроиться было нельзя. Спустя годы желающих работать становится все меньше. Да и случайные люди здесь не задерживаются.

"Мне важно, что я спасаю людей. Тяжело конечно, когда на носилках спускаешь человека. Если пациент тяжелый, то и с мигалками приходится лететь по городу. Потом, бывает, руки трясутся от напряжения. Но мне нравится то, чем я занимаюсь", — улыбается водитель машины скорой помощи Шамиль Айбалтынов.

За его плечами – самые разные истории. Пациенты, говорит водитель, изменились. Все больше люди стали думать только о себе, совершенно не беспокоясь об окружающих. Требование сию минуту отогнать Скорую от подъезда – обычное дело. Нецензурная брань в адрес сотрудников бригады скорой – тоже, увы, повседневность. Бывают и драки.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Его коллега Рустам Хайбулин за рулем Скорой лишь четыре месяца. Первый выезд был на ДТП. Пациента довезли вовремя, но, говорит, сильно переживал. С драчунами из числа пациентов или их близких пока не сталкивался, а вот бранных слов в свой адрес уже слышал немало.

Наказывают людей за подобное неподобающее поведение не часто. Как рассказал главврач Костанайской областной станции скорой помощи Давид Саркисян, в 2024 году официально зарегистрировали два факта, когда сотрудников обложили трехэтажной бранью.

На самом деле таких фактов больше, просто медработники отказываются обращаться в полицию. Водителям тоже достается. Были драки и в 2024 году, но опять же без официальных обращений. Сами водители на вопрос "почему?" либо молчат, либо грустно улыбаются, списывая людскую агрессию на алкоголь, нервы, страх за близких.

До суда подобные случаи доходят и того реже. В августе жителя Караганды осудили на два года колонии за избиение водителя Скорой помощи. Обидчик посчитал, что карета Скорой не должна стоять у подъезда. Завязался спор, а потом и драка. Водитель получил переломы костей носа, сотрясение мозга, ушибы и гематомы.

Еще один нюанс – водители несут полную материальную ответственность за сохранность машины. Если вдруг выехал на красный сигнал светофора в попытке быстрей довезти пациента до больницы, то несешь полную ответственность за возможные последствия. Компенсировать затраты на ремонт машины в случае ДТП придется из собственного кармана.

В 2024 году в Костанайской области было уже пять аварий с участием карет скорой помощи. Не лучше статистика и по другим регионам.

В Таразе 15 ноября 2024 года в результате подобной аварии пострадала фельдшер, которую выбросило из машины на обочину.

Были жертвы и в других регионах, включая пациентов, находящихся в этот момент в машине.

Количество ДТП с участием костанайских машин скорой помощи в среднем по году остается на том же уровне. Но специалисты говорят, что тяжесть последствий идет на спад. Свою роль в этом играет и регулярное прохождение всеми водителями курсов безопасного вождения. Растет и культура водителей, которые чаще стали пропускать желтые машины с мигалками.

"На светофоре на красный я предпочитаю остановиться, если не уверен, что меня пропустят. Моя задача довезти пациента и фельдшера до места в безопасности. Те, кто приходит в профессию просто покататься, не задерживаются", — поделился коллега Рустама Шамиль Айбалтынов.

К слову, мелкосрочный ремонт водители тоже делают своими руками. Механик областной станции скорой помощи Дмитрий Круглов говорит, что расходники закупают с запасом. А среди водителей есть узкие специалисты по ремонту. Кто-то хорошо "слышит" двигатель, кто-то разбирается в электронике, кто-то в ходовке. Помогают друг другу. Те 50 машин, что в 2020 году приобрели в лизинг, уже требуют пристального внимания. Нагрузка высокая. Износ техники по станции в целом, а в парке 96 автомобилей, составляет около 70%.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Эта статистика характерна для многих регионов страны. В среднем по Казахстану, по подсчетам специалистов, изношена половина автопарка.

В 2025 году здесь ждут поступления новых машин. Также в планах приобрести жетоны с функцией аудио- и видеофиксации. Для сотрудников это будет одновременно защита от буйных пациентов и контроль качества их работы.

"Я бы не назвал ситуацию критичной, но закрывать глаза на проблему неуважительного отношения нельзя. Наблюдаю рост негатива по отношению к медработникам. Хотя многие люди понимают, что медики идут в эту профессию по велению души. Заработать миллионы можно, но явно не на станции скорой помощи", — отметил Давид Саркисян.

Начинающий свой путь водителем машины скорой помощи Рустам Хайбулин хотел стать врачом, но получил специальность электрика. Придя сюда, он сделал еще одну попытку исполнить свою мечту.

В последние годы все чаще возникают случаи, когда помощь оказывается не нужна. По статистике, в Костанайской области только в первом полугодии 2024-го зафиксировали более 16 тыс. безосновательных вызовов. Например, около 3000 раз люди отказались от медпомощи. В 600 случаях скорую вызывали для осмотра: мама хотела, чтобы ей сказали, можно ли детям идти в школу. В 5000 случаев пациента вовсе не оказалось по указанному адресу.

Ежесуточно в скорую Костанайской области поступает в среднем от 850 до 1000 вызовов. Около 80 из них врачи относят к безосновательным. Получается, что, как минимум один месяц в год Скорая ездит впустую. А это лишняя трата ресурсов, как материальных, так и людских. А еще риск, что к кому-то могут не успеть.

Ранее на Zakon.kz был опубликован материал о том, что жители Косшы Акмолинской области жалуются на нехватку машин "103", в частности, реанимобилей. Из-за этого больным приходится ждать фельдшеров слишком долго.

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Ранее Zakon.kz писал, что 25 сентября 2024 года Министерство здравоохранения РК подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи.

Также в Минздраве заявили, что новые правила направлены на снижение числа жалоб от граждан о задержках в прибытии скорой помощи.