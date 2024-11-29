Какие меры готовы принять в Нацбанке, чтобы снизить инфляцию

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге в пятницу сообщил, как в центробанке планируют обеспечивать дальнейшее замедление инфляции, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заверил, что в регуляторе будут следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры.

"На ближайших решениях мы будем внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить скорейший возврат инфляции к траектории устойчивого замедления", – резюмировал глава Нацбанка.

Фото: пресс-служба Национального банка Казахстана

Он подчеркнул, что ряд факторов и рисков потребовали от регулятора "быстрой и своевременной реакции через повышение базовой ставки". Так, были обновлены прогнозы инфляции и роста экономики.

В октябре инфляция ускорилась и сформировалась существенно выше цели в 5%, которую ставят в Нацбанке. Ускорились базовая и сезонно скорректированная инфляции.

"Инфляционные ожидания, несмотря на снижение, остаются повышенными и нестабильными. Рост цен ускоряется как из-за внутренних, так и внешних факторов. К основным внешним факторам относятся рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция и значительные курсовые колебания у ключевого торгово-экономического партнера Казахстана – России", – отметил он.

Фото: пресс-служба Национального банка Казахстана

При этом давление на цены внутри экономики страны по-прежнему оказывают растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, высокий потребительский спрос, ослабление тенге и повышенные инфляционные ожидания.

В регуляторе признают, что "продолжительный тренд на снижение инфляции и ее устойчивой части, который наблюдался с начала года, приостановился".

"Те предпосылки для осторожного снижения ставки, которые мы озвучивали в рамках предыдущих решений, не реализовались", – констатировал глава Нацбанка.

Фото: пресс-служба Национального банка Казахстана

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение повысить базовую ставку до 15,25%.

27 ноября глава Нацбанка объяснил, что препятствует снижению базовой ставки. Тимур Сулейменов отметил, что "после продолжительного замедления инфляция ускорилась до 8,5% в октябре текущего года. Основной вклад в ускорение инфляции вносит инфляция платных услуг – 14,3%".