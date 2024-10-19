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Законодательство РК

В Департаменте полиции Алматинской области сменили руководство

полиция, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 11:48 Фото: МВД РК
О кадровых изменениях в руководстве Департамента полиции Алматинской области заявил министр внутренних дел Ержан Саденов на оперативном совещании в регионе, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства представил личному составу вновь назначенного руководителя ДП региона.

"По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области", – говорится на сайте МВД РК.

Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.

Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей:

  • первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров;
  • начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;
  • начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков;
  • начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;
  • начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.

По итогам оперативного совещания Саденов дал конкретные поручения по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в регионе.

Также МВД отдельно заслушал следственно-оперативную группу о ходе расследования убийства несовершеннолетнего в Талгарском районе.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. 8 октября по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.

15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек. 17 октября был задержан еще один подозреваемый.

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