Тепло до 28 градусов: о погоде в Алматы и Шымкенте на 20-22 сентября

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики РГП "Казгидромет" порадовали жителей Астаны, Алматы и Шымкента. Несмотря на кратковременные дожди, в ближайшие три дня – 20, 21 и 22 сентября – в крупнейших городах страны будет по-осеннему тепло, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 20 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Порыва ветра могут достигать 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 16-18 тепла.

переменная облачность, утром и днем дождь. Порыва ветра могут достигать 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 16-18 тепла. 21 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 4-6, днем 20-22 тепла.

переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 4-6, днем 20-22 тепла. 22 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7-9, днем 20-22 тепла. Прогноз погоды по Алматы 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла. 21 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла. 22 сентября: переменная облачность, днем временами дождь. Днем порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла. 21 сентября: переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.

переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла. 22 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла. Ранее жителей шести городов Казахстана синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха. Подробнее ознакомиться с материалом можно по этой ссылке. Читайте также Меценатов фонда "Қазақстан халқына" предупредили об опасности Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане За поведением алматинцев усилили наблюдение

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