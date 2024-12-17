Глава МНЭ о курсе доллара: Прогнозировать можно и по 600 тенге

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года прокомментировал прогноз экспертов, что доллар будет по 545 тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ рассказал, что читал этот прогноз Ассоциации финансистов.

"Там, если честно, расплывчатые формулировки. Общими словами ссылаются на геополитику, платежный баланс и другие макропоказатели. Для нас самые главные показатели – уровень экспорта и валютные продажи на внутреннем рынке. За этим мы будем следить и работать. Недавно мы с Нацбанком провели серию встреч, где обозначили меры усиления на внутреннем валютном рынке. Правительство будет активно помогать Национальному банку в этом вопросе", – озвучил Нурлан Байбазаров.

По его словам, есть много планов по инвестициям.

"Основные инвестиции в следующем году мы планируем привлечь за счет внебюджетных частных инвестиций. Они в основном будут валютными. В том числе наши национальные холдинги и институты будут активно занимать и инвестировать в иностранной валюте. Вся эта масса будет проходить через наш валютный рынок", – дополнил Нурлан Байбазаров.

Министр заявил, что будет оказана помощь Нацбанку, увеличивая предложение валюты на рынке, поскольку курс формируется по рыночным принципам – на основе спроса и предложения.

"Нацбанк докладывал, какие меры принимает. Более 2 млрд долларов за ноябрь Нацбанком было предложено на рынок через трансферты и валютные интервенции. Я думаю, что все эти меры будут удерживать валютный курс, чтобы девальвация не ускорялась. Мы исходим больше из тех конкретных мер, которые будут предприниматься. А прогнозировать можно и 600 (тенге за доллар. – Прим. ред.) такими рассуждениями. Я думаю, что экспертных мнений очень много, и они все разные", – сказал Нурлан Байбазаров.

Он также отметил, что правительство не согласно с прогнозом АФК.

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