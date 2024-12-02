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Обворожительную зиму в горах Алматы показал фотограф

Обворожительную зиму в горах Алматы показал фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:32 Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко порадовал армию поклонников новыми снимками. На этот раз он отправился в горы после выпавшего снега. Его живописные фотографии не оставили никого равнодушным, сообщает Zakon.kz.

Публикация Доценко размещена на странице в Instagram 2 декабря 2024 года.

"Сегодня в горах было очень красиво. Календарная зима началась с настоящих снежных пейзажей. При этом в городе довольно унылая пасмурная погода. Но ничего, скоро снежная красота спустится с гор и также украсит Алматы".Дмитрий Доценко

Комментаторы поблагодарили мастера за увиденную зимнюю сказку.

  • Не налюбуюсь вашими шедеврами.
  • Божественная красота природы. Зима по-своему красива.
  • Захотелось в горы.
  • Снежные горы, синие взоры.
  • Мечтаем о такой зиме, живя в Атырау.
  • Я знала, что вы не пропустите такую красоту.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах страны. Несмотря на мороз ночью, днем в Алматы и Шымкенте будет плюсовая температура. В Астане же, как отмечают метеорологи, сюрпризов не ожидается: там прогнозируют снег и туман.

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