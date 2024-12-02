Обворожительную зиму в горах Алматы показал фотограф

Фото: Instagram/dots_foto

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко порадовал армию поклонников новыми снимками. На этот раз он отправился в горы после выпавшего снега. Его живописные фотографии не оставили никого равнодушным, сообщает Zakon.kz.

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