Обворожительную зиму в горах Алматы показал фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко порадовал армию поклонников новыми снимками. На этот раз он отправился в горы после выпавшего снега. Его живописные фотографии не оставили никого равнодушным, сообщает Zakon.kz.
Публикация Доценко размещена на странице в Instagram 2 декабря 2024 года.
"Сегодня в горах было очень красиво. Календарная зима началась с настоящих снежных пейзажей. При этом в городе довольно унылая пасмурная погода. Но ничего, скоро снежная красота спустится с гор и также украсит Алматы".Дмитрий Доценко
Комментаторы поблагодарили мастера за увиденную зимнюю сказку.
- Не налюбуюсь вашими шедеврами.
- Божественная красота природы. Зима по-своему красива.
- Захотелось в горы.
- Снежные горы, синие взоры.
- Мечтаем о такой зиме, живя в Атырау.
- Я знала, что вы не пропустите такую красоту.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах страны. Несмотря на мороз ночью, днем в Алматы и Шымкенте будет плюсовая температура. В Астане же, как отмечают метеорологи, сюрпризов не ожидается: там прогнозируют снег и туман.
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