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Законодательство РК

Руководство АНПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

расследование Фото: КМГ
В отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" начато расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента АФМ по Атырауской области, при координации прокуратуры региона выяснилось, что из-за злоупотребления полномочиями руководства АНПЗ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении.

Затем с письмом к главе государству обратился генеральный директор АНПЗ Галымжан Жусанбаев, который ответил на обвинения подчиненных.

19 февраля гендиректор АНПЗ ответил на обвинения подчиненных.

19 февраля гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей.

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